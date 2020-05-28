يشمل 8 محافظات.. 13 خطوة توضح إحياء مسار العائلة المقدسة

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، من المشروعات القومية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، وجار العمل به على قدم وساق.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن هناك اجتماعات مستمرة بقيادة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، لمتابعة الوضع أولا بأول بالمحافظات التي يشملها مسار العائلة المقدسة، والمشروع فى نقاط كالتالي:

- 8 محافظات يمر بها مسار العائلة المقدسة - يشمل القاهرة- البحيرة- الشرقية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الغربية- شمال سيناء.

- يتضمن أعمال رصف للطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة.

- يشمل التطوير توفير دورات المياه والاستراحات والخدمات وطلاء واجهات العقارات- التشجير واللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية للمسار.

- 25 موقعًا أثريًا جار تطويرها تتضمن المناطق الأثرية التي شهدت رحلة العائلة المقدسة.

- يساعد على تنشيط السياحة الدينية في مصر.

- تضم مرحلة التشغيل التجريبي لـ5 مواقع أثرية في القاهرة والبحيرة وهي كنيسة أبوسرجة في مصر القديمة وكنيسة العذراء في المعادي وأديرة وادي النطرون الثلاث (السريان– الباراموس– الأنباء بيشوي).

-تتضمن المرحلة الأولى أديرة جبل الطير والمحرق ودرنكة بالمنيا وأسيوط.

- تشمل المرحلة الثانية باقي محافظات المسار مثل تل بسطا في الشرقية وسخا بكفر الشيخ وسمنود بالغربية.

- تطوير كامل في منطقة شجرة مريم وكنيسة العذراء بالمطرية.

- الانتهاء من إعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادي وإعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية للمنطقة بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص.

- تم تطوير منطقة مصر القديمة وإزالة أكبر مقلب قمامة وتحويلة إلى حديقة مفتوحة يتم تطويرها بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة.

- 6 ملايين تكلفة تطوير كنيسة المعادي والمنطقة المحيطة بها وتخصيص أرض المحافظة المجاورة للكنيسة كحديقة عامة.