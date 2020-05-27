وزارة الصحة تخصص 6 مستشفيات لعلاج فيروس كورونا بالوادي الجديد

خصصت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، 6 مستشفيات لعلاج مرضي فيروس كورونا "كوفيد – 19" بزمام محافظة الوادي الجديد.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن الوزارة اعتمدت 6 مستشفيات بالوادي الجديد، كمستشفيات ومراكز لعزل وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وهي مستشفيات الخارجة العام، والداخلة العام، والفرافرة المركزي، وبلاط المركزي، إضافة إلى مستشفى الصدر بمدينة الخارجة.

وأوضح محروس، أنه جري تخصيص رقمين هما (2936467- 2929038) عند الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، أنه جرى تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس، بواقع حالة في مركز الخارجة، وثانية في مركز الداخلة، وثالثة في مركز بلاط، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 51 حالة بدون حساب حالات الوفاة، بينما سجلت المحافظة حالة وفاة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 53 سنة، ليصبح إجمالي الوفيات بالفيروس 8 حالات.

وأضاف "الزملوط"، أن المحافظة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التعافي والتي وصلت إلى 31 حالة، كما انتهت مدة العزل المنزلي لـ5 مواطنين من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، وأن الحالات الإيجابية الجديدة التي جرى تسجيلها من المخالطين للمصابين، ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها.