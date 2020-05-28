حظك اليوم الخميس 28-5-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يعشق العائلة ويقدسها، ولا يرفض النزهات مع الأشخاص المقربين والأصدقاء الذين يثق بهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع خطواتك وموقفك المالي تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تنتبه لأقوالك كي تحافظ على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.