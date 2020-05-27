مصرع وإصابة 7 في تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية بورسعيد 

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 6 آخرون بينهم نجل المتوفى، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة عند الدوران، ما أدى إلى انقلاب السيارة فى ترعة الإسماعيلية.

وانتشلت الشرطة السيارة من الترعة، وتم إسعاف المصابين، فيما تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى العام.

وتلقى اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مباحث قسم ثاني الإسماعيلية، يفيد بمصرع "حسن، ع، ف"، وإصابة 6 آخرين بينهم ابن المتوفى وعمره 4 سنوات.

وأكدت تحريات المباحث عن الواقعة، أنه أثناء عبور قائد السيارة الملاكي للطريق الموازي عن طريق الملف اصطدمت به سيارة تحمل أرقام "ه،ي،أ 548"، بها 6 أفراد من أسرة واحدة، وأصيبوا أثناء التصادم، ونُقلوا جميعًا إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر وإبلاغ النيابة التى أمرت بسرعة انتشال السيارة والجثة واتخاذ الإجراءات القانونية.