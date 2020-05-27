تفاصيل عثور عامل نظافة بالشرقية على 45 ألف جنيه: معدتهمش لأنها أمانة

كشف عبدالله عبدالكريم، عامل نظافة بمحافظة الشرقية، تفاصيل عثوره على حقيبة بداخلها 45 ألف جنيه في أحد صناديق القمامة وإعادتها إلى صاحبها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة "إكسترا نيوز".

وأوضح عبد الكريم، أنه بعد انتهاء عمله اليومى وجد حقيبة يد وجد بها أموال وقرر تسليمها على الفور، فقام بتبليغ المشرف المسؤول وكان بالفعل الهيئة قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين بضياع مبلغ مالي كبير.

وتابع: "قمت بتسليم المبلغ وقدره 45 ألف جنيه للمشرف المسؤول، وصاحب الأموال وذلك بعد عثوري عليها بصندوق القمامة، معدتش الفلوس لما لاقيتها، لأن دى أمانة ولازم أردها لصاحبها".