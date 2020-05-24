محافظ قنا يزور أسرة عامل نظافة فارق الحياة أثناء تأدية عمله

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أسرة عامل النظافة حمودة أحمد علي الذي توفي في شهر ديسمبر الماضي أثناء أداء عمله، وذلك بمنزلهم الكائن بقرية الترامسة بمدينة قنا.

وهنأ الداودي أبناء العامل المتوفى وأفراد أسرته بمناسبة عيد الفطر المبارك، مقدما لهم مساعدات غذائية ومادية.

وفى سياق متصل، تابع محافظ قنا الأعمال الإنشائية لرفع كفاءة منزل أسرة العامل المتوفى على مساحة 60 مترا ومنزل شقيقه على مساحة 60 مترا أيضا، بالإضافة إلى منزل إحدى الأسر الأكثر احتياجا بقرية دندرة على مساحة 120 مترا بتكلفة إجمالية للمنازل الثلاثة بلغت 390 ألف جنيه مقدمة من مؤسسة مصر الخير.