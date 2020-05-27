العثور على طائرة مسيرة تركية الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف إدلب

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري خلال عمليات تأمين المناطق التي حررتها من الإرهاب في ريف إدلب الجنوبي على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات الإرهابيين خبأوها قبل اندحارهم من المنطقة بفضل بطولات الجيش العربي السوري وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكر مصدر ميداني في ريف إدلب الجنوبي في تصريح للوكالة السورية، اليوم، أنه خلال متابعة عمليات تمشيط المناطق المحررة للكشف عن أوكار الإرهابيين ورفع الأسلحة والمفخخات والألغام التي تركوها خلفهم عثرت وحدة من الجيش على كمية من الأسلحة والذخائر بعضها من منشأ تركي تشمل صواريخ وقذائف دبابات وعربات (بي إم بي) بأعيرة وأصناف متنوعه وصواريخ جراد وقذائف (آر بي جي) وهاون وقنابل يدوية متنوعة وبقايا طائرة مسيرة تركية الصنع.

وأضاف المصدر، أن وحدات الجيش تتابع عمليات التمشيط والبحث عن مخلفات التنظيمات الإرهابية في المناطق المحررة بريف إدلب تمهيداً لتأمين عودة آمنة للأهالي إلى مناطقهم وقراهم.

ووثقت وكالة "سانا" السورية، بعد تحرير عدد من قرى وبلدات ومدن ريف إدلب الجنوبي كيف حولت التنظيمات الإرهابية مواقع أثرية إلى مغاور وكهوف ومقار ومعسكرات تدريب لإعداد إرهابييها ورصدت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها تركي وغربي المنشأ كانت بحوزة الإرهابيين وضمن مقارهم وأوكارهم إضافة إلى شبكات كبيرة من الخنادق والأنفاق وجميعها عثرت عليها وحدات من الجيش خلال تمشيطها المناطق التي حررتها من الإرهاب.