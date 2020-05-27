ترشيدا للمياه.. البدء في ري حدائق الدقهلية بالرش والتنقيط

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، عن البدء في ري الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة عن طريق الرش والتنقيط بدلًا من طريقة الري بالغمر، ترشيدًا للمياه.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، إنه تم البدء فعليًا بحدائق شارعي قناة السويس والجيش بالمنصورة، ليتم تعميم التجربة على كافة الحدائق بجميع مدن المحافظة لتوفير استخدام المياه.

وأضاف أنه في إطار هذه الخطوة سيتم إزالة الحشائش واستبدالها بنباتات الزينة والزهور، لإضفاء مظهر جمالي على شوارع المحافظة، في إطار تحسين البيئة العامة، ووجه بضرورة الانتهاء خلال أسبوع كحد أقصى.

من جانبه، أكد المهندس محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة، بدء العمل فى تطوير نظام ري حدائق الشوارع الرئيسية مثل الجيش وقناة السويس، ودق طلمبات مياه بدلًا من مياه الشرب، على أن يتم زراعة المستطيلات الداخلية بنباتات مزهرة (حوليات صيفية وشتوية).