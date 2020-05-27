استغلالا لأوقات الحظر.. نائب محافظ الدقهلية يقود حملة تعقيم بالمنصورة

قاد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، بالأمس، حملة تطهير وتعقيم مكثفة ورفع تراكمات القمامة بأحياء مدينة المنصورة، بتكليف من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وفى إطار متابعة تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر.

وحضر الحملة منال الغندور السكرتير المساعد القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة، ومحمد أمين الدمرداش، رئيس حى غرب المنصورة، والمحاسب محمد البسيونى رئيس حى شرق المنصورة.

وقال الشيخ، إن الحملة نفذت أعمال التطهير والتعقيم ورفع تراكمات القمامة بمناطق الأتوبيس الجديد بداية من مديرية الزراعة وحتى منطقة مساكن الميناء، وأيضا منطقة شارع عبد السلام عارف وأسفل كوبري المرور وبداية شارع الجلاء مع بورسعيد وذلك بنطاق حى غرب وشرق المنصورة.

وشارك في الحملة فرق التطهير والتعقيم والعاملون بقطاعات البيئة والنظافة ومعدات الوحدات المحلية بحى غرب وشرق المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، إن حملات التطهير والتعقيم، وتحسين مستوى النظافة مستمرة بنطاق كل مراكز ومدن المحافظة، وذلك استغلالا لأوقات الحظر تنفيذا لتوجيهات وزير التنمية المحلية لتمكين القائمين بالعمل من تنفيذ أعمالهم على أكمل وجه ممكن وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن هناك متابعة يومية لما يتم إنجازه من أعمال في هذه الحملات وذلك فى اطار تنفيذ التكليفات الصادرة لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء فى هذا الشأن.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكل المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع لمواجهة فيروس كورونا، وكذا تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين.