دون كروت أو ماكينات بيع.. تطبيق PAYnGO للدفع بالـQR كود من QNB الأهلي

أعلن بنك QNB الأهلي، خدمة جديدة لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني على العملاء والمتاجر، بعنوان PAYnGO، وهي عبارة عن تطبيق يتيح للمتاجر قبول المدفوعات بسهولة وسرعة وأمان، من خلال الهاتف المحمول، حيث سيقوم العملاء بسكان الـQR كود الخاص بالمتجر، ثم إدخال المبلغ المطلوب والدفع لحظيًا، من خلال المحفظة الإلكترونية الخاصة بهم، أو عن طريق تطبيق VISA SCAN TO PAY، دون كروت أو ماكينات نقاط البيع POS.

مزايا استخدام الخدمة

- قبول المدفوعات: بإمكانك قبول المدفوعات من ملايين العملاء من مستخدمي المحفظة الاليكترونية المصدرة على شبكة من مختلف البنوك وشبكات الهاتف المحمول بالإضافة لـVisa Scan to pay.

- التنوع: وذلك من خلال تقديم طرق دفع متنوعة لعملائك.

- التكلفة: تكلفة تشغيل منخفضة مقارنة بماكينات نقاط البيع POS.

- الأمان: يتم إضافة المدفوعات مباشرة لحسابك البنكي مما يجنبك خطر السرقة والاحتيال.

- الملائمة: بإمكانك عرض الـQR كود على الكاونتر، مع مندوبي التوصيل أو من خلال مراسلاتك المختلفة مع عملائك أو المواد الدعائية الخاصة بك

- السرعة: إشعار فوري لك ولعملائك عبر التطبيق عند إتمام عملية الدفع.

- الاطلاع على ايصال المعاملة، وتنفيذ معاملة استرداد وإرسال إيصال إلى العملاء.

- إرسال طلب الدفع إلى محفظة العميل.

- التحقق من عدد وحجم المعاملات.

خدمة PAYnGO متوفرة لجميع فئات التجار من خلال باقة خاصة أو كمنتج مستقل كالتالي:

ويتسقبل التطبيق المدفوعات من جميع المحافظ الإلكترونية، ويمكن تحميله لمستخدمي الأندرويد عبر متجر "جوجل بلاي".