حملات مكثفة لمتابعة تطبيق قرارات الحظر بالوادي الجديد

بدأت قوات مديرية أمن الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، تطبيق قرار حظر التجوال ومنع التجمعات، فيما سادت حالة من الالتزام التام من قبل أهالي المحافظة، وسط انتشار وتواجد أمني مكثف من مديرية أمن المحافظة.

يأتي ذلك تزامنًا مع قرار مجلس الوزراء الخاص بغلق المنتزهات والنوادي وكافة المزارات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما خلت الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والقري من المواطنين، فضلًا عن التزام أصحاب منافذ البيع والمولات والمنشآت التجارية من غير المستثناة من قرار الحظر وذلك بكافة مراكز المحافظة الخمسة والقري وتوابعها في إطار دعم جهود الدولة والحفاظ على سلامة الجميع.

وأشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمدى وعي وحرص المواطنين بالبقاء بالمنازل وعدم النزول أو الاحتفال بأي شكل من الأشكال بعيد الفطر منذ الصباح وحتى اليوم، مشيرًا إلى الانضباط والتزام المحلات التي ينطبق عليها قرار الغلق.

وأكد المحافظ، التزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائيًا بالشوارع والممشى السياحي والنوادي الرياضية، وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات للحد من الكثافات.

ولفت إلى التنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات، والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم، والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.