من بيته.. الفنان نعيم عيسى يرقص أمام التلفزيون مع "ريا وسكينة"

بالتزامن مع عرض مسرحية ريا وسكينة، على قنوات التلفزيون، احتفالًا بأيام عيد الفطر المبارك، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان نعيم عيسى، من داخل منزله، وهو يجلس أمام الشاشة لمشاهدة المسرحية، ويرقص بيديه على أغنية "إشاعات"، التي شارك فيها أمام شادية وسهير البابلي.

وكان الفنان نعيم عيسى، يجسد دور المعلم جميل، تاجر القماش، الذي يتعرف على ريا وسكينة، باعتبارهما الشقيقتان "زبدة وقشطة"، ليقول لهما "تسلم الجاموسة اللي خلفتكوا".

والتحق نعيم عيسى بفرقة مدبولي، وفرقة الإسكندرية، في بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها في العديد من المسرحيات منها "الزمبليطة في الصالون"، و"ناس كده وكده"، ثم انتقل للعمل في السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله "المتسول" و"مين فينا الحرامي"، و"الباشا تلميذ".

وفي شهر فبراير الماضي، تعرض نعيم عيسى لوعكة صحية مفاجئة، دخل إثرها العناية المركزة، حتى تعافى تمامًا.