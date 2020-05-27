السودان: وفاة نجوى قدح الدم مهندسة لقاء البرهان ونتنياهو بكورونا

أعلن السودان، اليوم، وفاة السفيرة نجوى قدح الدم، المستشارة الخاصة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وعرفت قدح الدم، بدورها في المشاركة بهندسة اللقاء الذي جرى مطلع فبراير الماضي، بين رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مدينة عنتبي الأوغندية.

وكانت كذلك ضمن من حضر اللقاء، والوحيدة التي ظهرت صورها وهي تصافح نتنياهو.

وتعد السفيرة الراحلة، واحدة من أكثر المقربين من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، ونجحت من خلال ذلك، بتحقيق مصالحة تاريخية بينه وبين الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ما قاد إلى تطور كبير في العلاقات بين الخرطوم وكمبالا.