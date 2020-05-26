السودان ينفي هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم

نفى المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن عامر محمد الحسن، اليوم، هبوط طائرة إسرائيلية بمطار الخرطوم، مفندًا ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بهذا الشأن، وفقًا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وقال العميد ركن الحسن، إن "الخبر عن وصول طائرة إسرائيلية، غير صحيح"، كاشفًا عن وصول طائره تركية إلى القاعدة الجوية محملة بمواد طبية.

وأضاف المتحدث العسكري السوداني: "كان في استقبال الطائرة لواء طبيب يتبع لإدارة الخدمات الطبية".

وتابع الحسن قائلًا: إن "ما نشر يندرج في إطار الكيد ودراسة الرأي العام الإقليمي، موضحًا أن "الأجواء السودانية لا تُفتح إلا عبر ترتيبات معلومة".

وشدد عامر، على "عدم وجود اتفاق مع الطيران الإسرائيلي على دخول الأجواء السودانية"، ناهيك عن هبوط الطائرة التركية المذكورة بمدرج المطار الدولي في الخرطوم.