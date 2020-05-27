 مدينة عراقية تفرض غرامة 400 دولارا على مخالفي حظر التجوال

قررت خلية الأزمة في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق، فرض غرامة مالية قدرها 400 دولار أمريكيًا على كل من يخالف قرار حظر التجوال، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربية الروسية.

وأظهرت وثيقة منسوبة لخلية الأزمة، قرارها بفرض غرامة نصف مليون دينار عراقي (400 دولار أمريكي) على كل من يخالف قرار حظر التجوال.

ويأتي القرار بعض ظهور عدد من الإصابات بوباء كورنا المستجد "كوفيد 19" في المحافظة، التي أغلقت اليوم الأربعاء، طريقًا يربط بين مدينتي تكريت وسامراء بالعوارض والجدران الأسمنتية المسلحة بالحديد.