ارتفاع إجمالي الشفاء من كورونا في العراق إلى 2811

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تماثل 73 حالة للشفاء من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووفاة 3 حالات، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".

وأضافت الصحة العراقية في بيان: "أن مختبراتها سجلت لهذا اليوم (163) إصابة في العراق، موضحة أن حالات الشفاء بلغت 73 حالة.

وأوضحت الوزارة العراقية: "أن مجموع الإصابات بلغت 4632، مجموع حالات الشفاء: 2811، الراقدين الكلي: 1658، مجموع الوفيات: 163".

وذكرت الوزارة في بيان:" انه تم فحص (5762) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (194447)".