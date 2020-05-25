رئيس التحرير

محمود مسلم

ارتفاع إجمالي الشفاء من كورونا في العراق إلى 2811

كتب:

(وكالات)
06:30 م | الإثنين 25 مايو 2020
ارتفاع إجمالي الشفاء من كورونا في العراق إلى 2811

ارتفاع إجمالي الشفاء من كورونا في العراق إلى 2811

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تماثل 73 حالة للشفاء من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووفاة 3 حالات، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".

وأضافت الصحة العراقية في بيان: "أن مختبراتها سجلت لهذا اليوم (163) إصابة في العراق، موضحة أن حالات الشفاء بلغت 73 حالة.

وأوضحت الوزارة العراقية: "أن مجموع الإصابات بلغت 4632، مجموع حالات الشفاء: 2811، الراقدين الكلي: 1658، مجموع الوفيات: 163".

وذكرت الوزارة في بيان:" انه تم فحص (5762) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (194447)".