بومبيو: هونج كونج لم تعد مؤهلة لمعاملة خاصة بموجب القانون الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن يؤكد أن هونج كونج تحافظ على درجة عالية من الاستقلالية من الصين، وأن يقدم حقائق ملموسة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف بومبيو، أنه أكد على الكونجرس أن هونج كونج لم تعد مؤهلة لمعاملة خاصة بموجب القوانين الأمريكية مثلما كانت وهي تحت القانون البريطاني قبل يوليو 1997.

ونبه البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إلى أن هونج كونج قد تخسر موقعها كمركز مالي دولي إذا فرضت الصين في المدينة مشروعها للأمن القومي المثير للجدل، وحرمتها تاليا من حكمها الذاتي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كايلي ماكيناني إن "من الصعوبة تصور كيف يمكن لهونج كونج أن تبقى عاصمة مالية إذا سيطرت الصين" على المستعمرة البريطانية السابقة، مؤكدة أن هذا التحذير صادر من الرئيس دونالد ترمب نفسه في ضوء "استيائه" من مشروع بكين.

وناقش البرلمان الصيني الأسبوع الماضي وينوي التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون حول "الأمن القومي" في هونج كونج، اعتبر إلى حد بعيد سبيلا لتجاوز الحكم شبه الذاتي الذي تتمتع به المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين العام 1997.

وسبق أن توعدت إدارة ترمب بحرمان هونج كونج الوضع التجاري المميز الذي تمنحه واشنطن للمدينة.

وبفضل مكانتها المالية الدولية واحترام الحريات الأساسية لمواطنيها، فإن هونغ كونغ قادرة على منافسة لندن أو نيويورك.