الاتحاد الأوروبي يحث الصين على احترام الحكم الذاتي في هونج كونج

حث الاتحاد الأوروبي اليوم، الصين على احترام الحكم الذاتي في هونج كونج، وسط جدل بشأن خطط الصين تطبيق قانون للأمن القومي على المدينة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، والذي يمثل الحكومات الأوروبية: "نولي الكثير من الأهمية للحفاظ على درجة الحكم الذاتي العالية في هونج كونج بما يتسق مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية".

وأضاف ميشيل، بعد مؤتمر عبر اتصال مرئي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن الاتحاد الأوروبي واليابان "لديهما ذات الأفكار" بشأن الصين وقال "لسنا سذجا فيما يتعلق بالسلوك الصيني".

وأشار ميشيل، إلى أن أوروبا تدعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يحدد الحكم الذاتي لهونج كونج.

واقترح رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، قانونا للأمن يرى كثيرون أنه ينتقص من الوضع القانوني المستقل لهونج كونج.

ومن المقرر أن يناقش برلمان الصين مشروع القانون ويقره يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف في اجتماع دوري يوم الجمعة.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إنه من السابق لأوانه القول، إن كان التكتل سيبحث فرض عقوبات على بكين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل أمس الاثنين، إن التكتل يحتاج إلى "استراتيجية أكثر قوة" مع بكين.