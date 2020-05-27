  رسالة خطية من أمير الكويت لخادم الحرمين الشريفين حول علاقات البلدين

بعث أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتعلق بأواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وقال الديوان الأميري الكويتي، في بيان صحفي اليوم، إن وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، سلم الرسالة إلى خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف الديوان الأميري، أن وزير الخارجية الكويتي بحث أيضًا مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.