كورونا تؤجل الاحتفال باليوبيل الفضي لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية

فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية إحدى الفرق التابعة لهيئة قصورالثقافة، أكملت هذة الأيام 25 عاما على تأسيسها وتمثيلها الإسماعيلية في المهرجانات الدولية والعالمية، وتستضيف مهرجانا سنويا كل عام هو مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، ونظرا للظروف التى تمر بها البلاد بسبب كورونا، لم يستطع فنانيها الاحتفال باليوبيل الفضي للفرقة، وهي مناسبة مهمة بالنسبة لأعضاء الفرقة وخاصة المؤسسين منهم، ومنهم الفنان ماهر كمال مؤسس الفرقة وواضع ألحانها ورئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء السابق.

وقال " كمال"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إن فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بدأت بشكل فعلي عام 1995، وأول مهرجان عالمي سافرت الفرقة فيه كان عام 1997 إى بعد عامين فقط من التأسيس الثاني للفرقة وتبعيتها للهيئة العامة لقصور الثقافة بمدينة الإسماعيلية، والتأسيس الأول كان فى عهد الدكتور عبد المنعم عمارة المحافظ الأسبق للإسماعيلية، والفنان التشكيلي عبدالرحمن نور الدين مدير الثقافة وقتها قبل عشر سنوات، ولم تكن الفرقة قد أكتمل تأسيسها، وتضم الفرقة 40 راقصا وراقصة وعازف وموسيقى، وتضم مدرستين لتدريب الشباب فوق الـ16عاما، والأطفال من 8 سنوات وحتى 16 عاما.

وأشار كمال إلى أن أول مدرب للفرقة الفنان الراحل محمد خليل، مؤسس مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، وقام بتصميم الاستعراضات للفرقة بعد الفنان محمد خليل، كل من الفنان محمد الخميسي وفاروق مصطفى، وذكريا عبدالشافي، وحاليا يشرف على تدريب الفرقة الفنان عمرو عجمي أحد أبناء الفرقة، وساهمت الفنانة فريدة فهمي نجمة فرقة رضا، في تدريب الفرقة عام 1997 حيث صممت أشهر تابلوه فني للفرقة، وهو استعراض الملاعق الشهير، وتم تكريمها خلال المهرجان الثامن عشر وأن فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية تقدم تابلوهات استعراضية، مستوحاة من بيئة قناة السويس الساحلية،

وأوضح " كمال" أنه قام بوضع معظم ألحان الفرقة، التي يشمل برنامجها 25 تابلوه فني راقص، أشهرهم الصيادين، وبتغني لمين ياحمام، والسفينة، والمعالق، والفراولة، وبحري، ونوح الحمام، وشاركت الفرقة في أكثر من 25 من المهرجانات العالمية والمحافل الدولية، منها مهرجانات اليونان، والبوسنة، والمجر، وأسبانيا، والصين، وتونس، وإيطاليا وفرنسا، والأردن، ونيجيريا، والهند، وفنزويلا، واليابان، وتوجو والمغرب، كما حصلت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية على العديد من الجوائز وشهادات التقدير دوليا وعالميا، وتم تكريمها فى عدة محافظات منهم أسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسماعيلية.