تكريم أطفال برنامج تعليم فنون الرياضة في الإسماعيلية

اختتمت أكاديمية تعليم النشاط الرياضي لفن البالية، بفندق توليب الفرسان التابع للقوات المسلحة، البرنامج الصيفي لتعليم فنون الرياضة المختلفة نشاطها الصيفي بمنح المتدربين من الأطفال الصغار شهادات التكريم وسط حفل غنائي أقيم على حمام السباحة بالنادي الاجتماعي بالفندق.

وكان الأطفال وذويهم قد طالبوا بحضور اللواء محمد حسين شحاتة، مدير أمن الإسماعيلية، لحضور التكريم ومنحهم الشهادات والميداليات، ليستجيب مدير الأمن لمطلبهم ويذهب إليهم ويشاركهم الفعاليات ويمنحهم الشهادات والميداليات.

وقال الأطفال المكرمين بينهم لوجى وتاليا عصام، سعدنا كثيرًا بوجود مدير الأمن الذي كثيرا ما يشارك الجميع مناسباتهم، لكن حضوره بيننا اليوم أعطانا أمل ودفعة للنجاح والتقدم.

وقالت لوجي، 14 عام، إن منح اللواء محمد شحاتة التكريم لي أعتقد أنه سيكون نقطة مضيئة في ملف حياتي وذكرى سأتباها بها لما أكبر وسبب لنجاحي، أما تاليا، 4 سنوات، قالت: "مبسوطة بالنجاح والشهادة والميدالية والصورة مع مدير الأمن".

وأعرب الأهالي عن سعادتهم لمستوى الحفل والتكريم وحضور مدير أمن المحافظة، وكذلك النائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب، وخروج الاحتفالية بهذا المستوى الراقي الذي يشبه فن البالية على وجه التحديد.

ومن جانبه أكد شحاتة سعادته الدائمة بتلبية الدعوة في أي مكان دعما للأمن الإنساني والاجتماعي التي ترعاه وزارة الداخلية وتؤكد أهميته من خلال توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجانب دورها في ممارسة وتفعيل وأداء منظومة الأمن السياسي والجنائي.