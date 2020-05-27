إصابة 5 باختناق في حريق بمعرض سيراميك بكفر الشيخ  

أصيب 5 أشخاص باختناق، إثر نشوب حريق فى معرض أدوات صحية وسيراميك، بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ونُقل المصابون لمستشفى الحامول المركزي، وتم السيطرة على الحريق، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمعرض أدوات صحية وسيراميك، بشارع الكنيسة بمدينة الحامول، وامتدت النيران قليلًا لمنزلين مجاورين للمعرض، وجرى السيطرة عليها من قبل قوات الدفاع المدني، وتبين وقوع خسائر بالمعرض، حيث التهم جزءًا من محتوياته .

وبالفحص والانتقال تبين إصابة 5 أشخاص باختناق، وجرى إسعاف 3 منهم بسيارات الإسعاف، وتحويل اثنين آخرين لمستشفى الحامول المركزي القريب من منطقة الحريق.. وحُرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة، لمعرفة سبب الحريق.