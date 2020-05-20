إصابة 8 بينهم 4 أطفال في حريق بكفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص بحروق إثر نشوب حريق داخل منزل بقرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بنشوب حريق قرية كفر السودان التابعة لدائرة المركز، حيث جرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

كلف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، العميد عبد الفتاح المنشاوي، بسرعة التحقيق في سبب الحادث.

وتبين إصابة كل من "هبة.ع.ا" 28 عاما، بحروق بنسبة 70% بكل أجزاء الجسم، "آمال.ا.ع"، 38 عاما، بحرق بالوجه واليدين والصدر، "هبة .ع.ع"، عام ونصف، مصابة بحرق 60% بالوجه والصدر والساقين واليدين، "حنين .ا.ا"، 16 عاما، مصابة بحرق 70% باليدين والوجه والقدمين.

كما أصيب " س.ا.ا"، 5 أعوام، مصاب بحروق بكل أجزاء الجسم، و"ن.ع.غ"، 45 عاما، مصابة بحروق بنسبة 45%، حروق بأجزاء مختلفة من الجسم، و"محمود.ع.ا"، 17 عاما مصاب بحروق بنسبة 60%، وحروق بالوجه والصدر واليدين والساقين، "بسايم .ا .غ"، 60 عاما، مصاب بحروق بنسبة 40٪، باليدين والرجلين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لمعرفة أسباب نشوب الحريق.