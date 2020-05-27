هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب ضواحي طهران

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، إن هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربت مناطق في شرق العاصمة طهران، وفقًا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت التقارير الأولية، إلى أن "الهزة ضربت مناطق من سمنان ودماوند وبرديس وفيروزكوه".

وذكر مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "مركز الهزة الأرضية كان ضواحي دماوند عند الحدود الإدارية بين محافظتي طهران ومازندران".

وأوضح المركز الإيراني، أن "الهزة وقعت بعد ظهر اليوم، وكانت على عمق 12 كم من سطح الأرض".

وأكد سكان المدن القريبة من منطقة الهزة أنهم شعروا بها، في حين لم يتم الإعلان عن وقوع أي ضحايا أو أضرار.