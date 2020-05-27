الإسماعيلية تطور أنظمة الري الحقلي لزيادة الإنتاج وتوفير المياه

تفقد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة هيئة تحسين الأراضي، أراض زراعية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك برفقة عدد من مسئولي قطاع الزراعة والري بالمحافظة.

وهدفت الجولة التفقدية إلى توعية المزارعين بضرورة تحويل نظام ري الأراضي من الغمر إلى النظم الحديثة، ترشيدًا لاستهلاك المياه، حيث قام المسؤولون بشرح أهمية الحفاظ على مياه الري، وكيفية تطبيق ذلك لعدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين.

وقال "الشناوي"، إن مشروع الري الحقلي له فوائد عديدة، منها ترشيد استهلاك المياه، وإحداث وفرة نوعية في الوقود المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى التقليدية، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحى الزراعي.

فيما أشار "حماد"، إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع الري الحقلي، لترشيد استهلاك المياه، من خلال مواصلة خطتها فى الاعتماد على أسلوب تسوية التربة بالليزر والزراعة على مصاطب، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه والتربة.