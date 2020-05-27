"كاف" يكشف آخر تطورات مصير دوري الأبطال في ظل كورونا

يضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، سلامة اللاعبين أولوية قبل اتخاذ أي قرار خاص بعودة النشاط الرياضي، في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا العالمية، وتزايد أعداد الإصابات بالفيروس المستجد، إذ ينتظر دارسة ذلك بالتواصل مع فيفا والاتحادات المحلية.

عن مصير إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الكاميرون أو استكمال البطولة، فيرى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الحديث عن هذا الأمر لا يزال مبكراً، لكنه يتمنى سير جميع الخطط كما تم وضعها في وقت سابق دون أي تغييرات، في إشارة إلى أن المتحكم الرئيسي في تنفيذها سيكون مدى تأثيره على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا