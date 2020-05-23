الاتحاد الأفريقي يرحب بالموافقة على استئناف مفاوضات سد النهضة

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بالتطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، مشيدا بمصر وإثيوبيا والسودان لموافقتهم على استئناف المشاركة فيما بينها على المستوى الفني من خلال وزراء المياه لحل الخلافات العالقة والتوصل إلى حل ودي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

فقي يشيد بمصر وإثيوبيا والسودان لموافقتهم على حل الخلافات العالقة والتوصل إلى حل ودي

وحث رئيس المفوضية، في بيان أصدره الاتحاد الأفريقي، أمس الجمعة، الأطراف الثلاثة على مواصلة مشاركتها بحسن نية بالاسترشاد بمبادئ التعاون والتفاهم المشترك والشفافية، على النحو المنصوص عليه في إعلان المبادئ بشأن سد النهضة لعام 2015.

وقال فقي، إن مفوضية الاتحاد الأفريقي على استعداد لتقديم المساعدة لجميع الأطراف على إيجاد حل سلمي وتحقيق اتفاق مفيد بشكل متبادل للجميع.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعربت عن استعدادها للانخراط البناء في مفاوضات سد النهضة، وفاق لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء أمس الجمعة.

وشددت مصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق جدي، يحفظ مصالحها المائية، فيما اتفق السودان وإثيوبيا، على ضرورة عودة جميع الأطراف إلى المفاوضات بشأن سد النهضة.