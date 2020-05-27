مقتل جندي تركي جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة إدلب السورية

قتل جندي تركي جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة إدلب السورية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وعثرت وحدات من الجيش العربي السوري خلال عمليات تأمين المناطق التي حررتها من الإرهاب في ريف إدلب الجنوبي على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات الإرهابيين خبأوها قبل اندحارهم من المنطقة بفضل بطولات الجيش العربي السوري وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكر مصدر ميداني في ريف إدلب الجنوبي في تصريح للوكالة السورية، اليوم، أنه خلال متابعة عمليات تمشيط المناطق المحررة للكشف عن أوكار الإرهابيين ورفع الأسلحة والمفخخات والألغام التي تركوها خلفهم عثرت وحدة من الجيش على كمية من الأسلحة والذخائر بعضها من منشأ تركي تشمل صواريخ وقذائف دبابات وعربات (بي إم بي) بأعيرة وأصناف متنوعه وصواريخ جراد وقذائف (آر بي جي) وهاون وقنابل يدوية متنوعة وبقايا طائرة مسيرة تركية الصنع.