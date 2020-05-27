المفوضية الأوروبية تقدم خطة بـ750 مليار يورو لإنعاش اقتصاد دول الاتحاد

تعتزم المفوضية الأوروبية، جمع 750 مليار يورو من الأسواق المالية، ضمن خطتها للنهوض باقتصاد الاتحاد الأوروبي المتضرر من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، أنه سيتم تخصيص 500 مليار يورو، من المبلغ الإجمالي كإعانات، أما الـ250 مليار المتبقية، فسيتم تقديمها على شكل قروض للدول الأعضاء، وفق ما ورد على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال خطابها، اليوم، أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل.

وأشارت القناة، إلى أن الدانمارك وهولندا والنمسا والسويد تتردد في الموافقة على هذه الخطة فهي تفضل دعم اقتصاد الاتحاد الأوروبي فقط عبر القروض، بدون اللجوء إلى الإعانات.

واستهلت رئيسة المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، اليوم، خطابها في بروكسل أمام البرلمان الأوروبي بقولها "لنضع أحكامنا المسبقة القديمة جانبا"، داعية بذلك دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم خطتها للنهوض باقتصاد الاتحاد، البالغ قيمتها 750 مليار يورو.

وأوضحت فون دير لاين، للنواب الأوروبيين أن المفوضية تعتزم جمع 750 مليار يورو من الأسواق المالية باسم الاتحاد الأوروبي. يوزع هذا المبلغ الإجمالي "بين 500 مليار يورو تقدم على شكل إعانات، و250 مليار يورو على شكل قروض للدول الأعضاء".

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد تتردد بالموافقة على هذه الخطة، خصوصا الدانمارك وهولندا والنمسا والسويد، فهي تفضل دعم اقتصاد الاتحاد الأوروبي فقط عبر قروض، وليس عبر إعانات، في حين تطلب فون دير لاين الإسهام بالطريقتين.

وأضافت القناة الإخبارية، أنه سيكون لإسبانيا وإيطاليا الحصة الأكبر من تلك التمويلات الاستثنائية، حيث ستحصل إيطاليا على 172.754 مليار يورو على شكل إعانات وقروض، أما إسبانيا، فستنال 140.446 مليار يورو، وهما الدولتان الأكثر تضررا من الوباء في القارة الأوروبية.

واعتبرت فون دير لاين، أن تلك الإعانات ستشكل "استثمارا" للمستقبل في مسائل تشكل أولويات للاتحاد الأوروبي، هي "تعزيز السوق الداخلية، وتحويل (الاقتصاد) إلى التكنولوجيا الرقمية، وفي مجال الاتفاق الأخضر الأوروبي (حول البيئة) والقدرة على الصمود".

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الخطة "ضرورة طارئة واستثنائية لأزمة طارئة واستثنائية"، قائلةً "لنضع أحكامنا المسبقة القديمة جانباً".. مشددة على أن "هذه لحظة أوروبا"، في وقت "تتسع فيه الخلافات والتباينات" في القارة.وقالت إن "الأزمة التي علينا مواجهتها الآن هائلة. لكن الفرصة أمام أوروبا هائلة أيضاً، ومسؤوليتنا أن نقوم بما يلزم في هذه الأزمة".