بوينج تسرح 6770 عاملا في الولايات المتحدة: آلاف جديدة خلال أشهر

أبلغ الرئيس التنفيذي لبوينج -شركة أمريكية متعددة الجنسيات لصناعة الطائرات- ديف كالهون، العاملين، برسالة عبر البريد الإلكتروني اليوم، أن الشركة ستخطر 6770 عاملا من موظفيها في الولايات المتحدة، بالاستغناء عنهم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف "كالهون" أن الشركة تخطط لتسريح بضعة آلاف آخرين في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت الشركة أيضا إنها وافقت على تسريح طوعي لخمسة آلاف و520 من موظفيها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنهم سيغادرون "بوينج" في الأسابيع المقبلة.

وكانت "بوينج" أعلنت في أبريل الماضي، أنها ستخفض قوتها العاملة حول العالم البالغة 160 ألفا، بنسبة 10% هذا العام.

وتتحرك أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات، لخفض التكاليف بينما تواجه هبوطا في الطلب على السفر جوا، بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".