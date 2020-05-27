حماية المستهلك يضع شروطه لإعادة بث إعلان كمامات "قطونيل"

وضع جهاز حماية المستهلك، شرط لموافقته إعادة بث شركة قطونيل إعلانها الخاص بالكمامة الطبية، وهو الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، على الكمامة المعلن عنها، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية، وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع.

ووجه اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، رسالة للشركات بالالتزام بأحكام القانون في كل عمليات التصنيع، أو الإعلان عن المنتجات المختلفة، والالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة قبل إنتاج وبيع أى منتج، خاصه إذا كان منتج طبي يمس صحة وسلامة المستهلك.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتجار والمصنعين والمنتجين، بالالتزام بالضوابط الفنية والقياسية والصحية، قبل إنتاج وتداول أى منتج أو سلعة، والحصول مسبقاً على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لذلك.

يذكر أن الجهاز، اتخذ قبل قليل، قرارا بوقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل، الذي يتم بثه حاليا عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي، لعدم التزام الشركة بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج.