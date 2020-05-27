الجامعات تتسلم الرسائل البحثية لطلاب سنوات النقل الأحد المقبل

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، عن بدء تسلم الرسائل البحثية لطلاب سنوات النقل، يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو الجاري، بالكليات المختلفة، على أن تنتهي فترة تسلمها بنهاية شهر يونيو المقبل، وفقا لتخصصات الكليات، مؤكدين أن هناك إجراءات حازمة سيجري اتباعها لضمان الشفافية والنزاهة، خاصة فيما يتعلق بنسب الاقتباس.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة منحت الطلاب فرصة كافية لإعداد الأبحاث، على يبدأ تسليمها إلى الكليات اعتبارا من الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين، تنتهي 15 يونيو المقبل بحد أقصى.

وأوضح "الخشت" أن الجامعة راعت في اختيار عناوين موضوعات الأبحاث الإلمام بالمقررات الدراسية التي درسها الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني، وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كل كلية، ومراعاة الضوابط والمعايير العامة، مضيفا أن الأقسام العلمية بالكليات حددت أكثر من موضوع بحثي في كل مقرر، على أن يختار منها الطلاب.

وأشار "الخشت" إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب في البحث وبحد أقصى 5 طلاب، أو أن يقوم الطالب بالبحث بمفرده، و للطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم، موضحا أن الجامعة أعدت نموذجًا استرشاديًا لتعليم الطلاب كيفية إعداد البحوث بكافة الأشكال سواء المقال أو المشروع البحثي أو البحث المرجعي أو غيرها حسب التخصصات العلمية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تركت للكليات تحديد طريقة استلام الأبحاث سواء كانت إلكترونية أو غيرها وفقا لظروف كل كلية، ويتولى أستاذ المقرر تقييم الأبحاث، وعليه متابعة مدى التزام الطلاب بالقواعد والمعايير واجبة الاتباع، والتأكد من النزاهة العلمية، على أن تعلن النتيجة ناجحًا أو راسبًا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه في حالة عدم قبول البحث تتاح للطالب فرصة تقديمه مرة أخرى، ويجب أن يذكر المصحح سبب عدم القبول، مشيرًا إلى التأكيد على مراجعة دور كل طالب فى البحث حال اشتراك أكثر من طالب فى المشروع البحثي، وإيجاد وسيلة للتأكد من اشتراك كل طالب بجهود محددة في البحث مع الفريق البحثي، مع التنبيه على تنفيذ القانون والقواعد المقررة حال ضبط أي مخالفات من الطلاب أو المصحح أو أي طرف ذي علاقة، وتتابع الكلية أداء عضو هيئة التدريس في استخدامه لسلطة الإشراف البحثي، وتتعامل بحسم لتطبيق القانون والقواعد المقررة.

ومن جانبه، كشف الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيجري تلقي الرسائل البحثية من طلاب فرق سنوات النقل بدءا من الأحد المقبل، وحتى أواخر شهر يونيو المقبل، وفقا لتخصصات الكليات.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة ستبدأ في استلام أبحاث طلاب فرق النقل إلكترونياً على البريد الإلكتروني المُعلن لأعضاء هيئة التدريس أساتذة المقررات، والمدون على الاستمارة البحثية بكل مقرر بمنصة المقررات الإلكترونية اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل وحتى منتصف الشهر، وقبول الأبحاث المكتوبة بخط اليد، وذلك بعد تصويرها وتحويلها إلى صورة إلكترونية تسمح برفعها علي البريد الإلكتروني لأستاذ المقرر.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الأبحاث الخاصة بالطلاب كبديل عن امتحانات نهاية العام.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام الجامعة، أنه سيجري تلقي أبحاث الطلاب مطلع شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار الالتزام بجميع الضوابط والمعايير التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.