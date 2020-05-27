نائب محافظ أسوان بعد إصابتها بكورونا: الحمد لله.. سأعزل نفسي منزليا

أعلنت الدكتورة غادة يحيي أبو زيد نائب محافظ أسون، مساء اليوم، إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19"، وكتبت على أحد الـ"جروبات" الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "الحمد لله على كل حال.. تأكدت إصابتي الآن بالفيروس.. سأعزل نفسي منزليًا.. دعواتكم.. ربنا يحفظكم".

من جانبه، أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تمنياته لنائبته بالشفاء العاجل، وطمأن المواطنين بأن حالتها مستقرة، وسيتم دخولها العزل المنزلي مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة، لافتاً إلى أن مديرية الصحة ستقوم باتخاذ اللازم من أخذ عينات، وإجراء التحاليل لكل المخالطين، مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.

يُذكر أن "أبوزيد" أدت اليمين الدستورية كنائب لمحافظ أسوان في 27 نوفمبر الماضي، وهي أسوانية، وكانت عضوًا في هيئة التدريس بكلية الهندسة ومدير مركز المعلومات والاتصالات، وعضو لجنة التصنيف الدولي بجامعة أسوان، والمدير التنفيذي لمعظم المؤتمرات التخصصية بجامعة أسوان، كما درست كزائر بمرحلة الدكتوراه في الجامعة المصرية اليابانية، وعضو في معهد الـ "Ieee".