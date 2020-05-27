توقيف ممثل مغربي على خلفية "الإساءة إلى الإسلام"

وُضع ممثل مغربي معروف قيد "الحراسة النظرية" مساء أمس الثلاثاء، بسبب "الإساءة إلى الإسلام"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، وفق ما أعلنت الشرطة.

ويتهم رفيق بوبكر، 47 عاماً، بأنه نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره "في وضعية غير طبيعية" فيما "يسيئ للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات"، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، ووفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ويوجه الممثل المغربي في الفيديو شتائم للأئمة، ويدعو إلى الوضوء بالمشروبات الكحولية، ويفاخر بمنافع هذه المشروبات في سياق العلاقة الروحانية.

ويظهر إلى جانبه مدراء واحدة من صفحات موقع فيسبوك المحلية، مسماة "لابيرو" ومصممة لتكون بمثابة "حانة افتراضية" يتشارك ضمنها الأعضاء مقترحات السهر.

وقدّم الممثل، أمس الثلاثاء اعتذاراته عن الكلمات "غير اللائقة" من خلال نشر فيديو جديد في تطبيق "إنستجرام"، يتحدث فيه عن ارتكابه "غلطًا"، مضيفًا انّه لم يكن "واعيًا"، وأنه كان يرمي "فقط إلى المزاح".

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها إنّها تلقت شكاوى "ووشايات من عدة مواطنين ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها".

وُوضع الممثل قيد "الحراسة النظرية" في مقر للشرطة التي تقوم ببحث تمهيدي، بهدف "الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي"، وفق البيان.

وسبق لـ"بوبكر" أن لعب أدوارًا في بعض من أبرز الإنتاجات السينمائية المغربية، من بينها "ملائكة الشيطان"، و"قسم رقم 8".

ويواجه "بوبكر" احتمال السجن ما بين ستة أشهر وسنتين، أو دفع غرامة بقيمة تتراوح بين 20 ألف درهم ومئتي ألف (ما بين 1850 و18500 يورو)، طبقًا للبند 267 من القانون الجنائي المغربي.