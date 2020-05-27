الأقصر تنشئ مركزا متطورا للخدمات التموينية بالزينية

أعلنت محافظة الأقصر الانتهاء من أعمال إنشاء مركز الخدمات التموينية المطور بمركز ومدينة الزينية شمال المحافظة.

وأكد العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، بدء أعمال تحديد طريق مدينة الشمس وإقامة سور بطول 212 مترًا وعرض 40 مترًا كمرحلة أولى، لسرعة توصيل خط الطرد وخط السيب وكابل الكهرباء لمحطة المعالجة الرئيسية لمياه الصرف الصحي، ولسرعة رصف الطريق المؤدي لمدينة الشمس.

وأشار إلى استمرار أعمال التوصيلات لشبكة الصرف بالمدينة، وكذلك أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الحكومية والشوارع بكافة القرى، فضلًا عن استكمال العمل بطريق السوفيتيل من مطار الأقصر الدولي وصولًا لمدخل مدينة الزينية عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.