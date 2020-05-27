حملات مكثفة للتصدي للبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة للتصدي لأعمال البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ؛ قاد حمدي عبدالعليم شامة رئيس حي المنتزه أول حملة مكبرة لإيقاف البناء المخالف والعشوائي، وأسفرت عن فك الشدة الخشبية لسقف الدور الرابع علوي بشارع المراغي خلف مخزن الخرده، وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الأول علوي بعزبة الخمسمائة بجوار مشمس خليفة، والتحفظ علي كمية من حديد التسليح، إضافة إلى إيقاف وإزالة أعمدة بالدور الأرضي بعزبة المراغي، والقبض علي القائم بالأعمال من خلال قسم شرطة منتزه ثالث.

وأسفرت الحملة أيضًا عن فك الشده الخشبية لسقف الدور الثالث علوي بجوار مشمس خليفة، والتحفظ على خلاطه من العقار رقم 7 شمال طريق الإصلاح أمام الجمعية الدينية بعزبة المراغي وإيقاف الأعمال، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما شن الحي حملة إزالة فورية لسقف بالدور الثالث عشر علوي وتكسير الحوائط وذلك للقطعه رقم 169 أرض الفضالي أمام تحسين الصحة.

وشن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتور ياسر الجندي، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة المعمورة الزراعية، تم خلالها تنفيذ الإزالة الفورية لأربع حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق الحي.

وفي السياق ذاته، شن حي العامرية ثان بقيادة محمد عبدالله رئيس الحي، حملة بالناصرية القديمة حيث توجهت الحملة إلى قرية الصاعدة والهوارية، وخلالها تم إزالة أسوار بالطوب الأبيض، وإيقاف أعمال شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوي بعزبة المكرونة بالهوارية قبلي طريق السكة الحديد وتم التحفظ على خلاطة.

أما مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة جيهان مسعود، فشن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ما أسفر عن إزالة 5 حالات.