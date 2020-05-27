مسؤول أمريكي يتوقع توزيع لقاح ضد كورونا بحلول نهاية العام

توقع مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوشي، اليوم، أن يتم توزيع لقاح مضاد لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة مع نهاية العام الحالي، مشددا على ضرورة توخي الحذر خلال إعادة فتح الاقتصاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال فوشي في مقابلة مع شبكة "سي.أن.أن" الإخبارية الأمريكية "لا أزال أعتقد أن لدينا فرصة جيدة وإذا كانت كل الأشياء في المكان الصحيح فقد يكون لدينا لقاح يمكن توزيعه بحلول نهاية العام أي نوفمبر أو ديسمبر".

ودعا فوشي، الأمريكيين لأن "يكونوا حذرين وأن يلقوا نظرة دقيقة على الإرشادات وأن يتبعوها إلى حد أقصى" تفاديا لظهور مزيد من الحالات أثناء إعادة فتح الاقتصاد وإعادة الحياة إلى سابق عهدها.

من جهته، كشف المعهد الامريكي لتكلفة الرعاية الصحية في بيان على موقعه الالكتروني عن أنه "بحلول منتصف أبريل بدأنا نشهد انخفاضا بالوفيات اليومية في بعض المناطق مثل نيويورك ونيوجرسي فيما استمرت الوفيات اليومية بالارتفاع في ولايات أخرى مثل إلينوي وماساتشوستس وماريلاند".

وقررت عمدة العاصمة واشنطن موريل باوسر إعادة فتح الاقتصاد في المدينة يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى استعداد المستشفيات للتعامل مع الوضع الناتج عن الفيروس الذي تراجع انتشاره.

وسمح القرار للمطاعم باستئناف عملها لكن دون أن يتناول الزبائن وجباتهم في الداخل كما يمكن لمحلات التجميل والحلاقة استقبال الزبائن عن طريق المواعيد في حين ستبقى المدارس ومراكز الترفيه والملاعب مغلقة.

وأشارت السلطات الصحية في منطقة واشنطن الكبرى (العاصمة واشنطن وولايتا فيرجينيا وماريلاند)، إلى تسجيل 1715 حالة إصابة جديدة بالفيروس و109 وفيات اليوم.

وبلغ مجموع الإصابات في المنطقة 97078 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 4118 شخصا.

"والت ديزني" ستعيد فتح منتزهي "كينجدوم ماجيك" وأنيمال في 11 يوليو المقبل

بدورها قالت شركة (والت ديزني) إنها ستعيد فتح منتزهي (كينجدوم ماجيك) و(كينجدوم أنيمال) في 11 يوليو المقبل بينما سيعاد فتح المدينة الترفيهية (إبكوت) واستديوهات هوليوود في الـ15 من الشهر ذاته.

واقترحت شركة (سي وورلد) إعادة فتح منتزهاتها في مدينة (أورلاندو) أمام الموظفين في 10 يونيو وللعامة في 11 يونيو.

وأعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء، أن آلاف الأطباء والممرضات الأمريكيين أصيبوا بالفيروس أثناء تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس.

وأضافت المراكز في بيان، أن من بين 62344 مهنيا في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس توفي 291 على الأقل.