لمواجهة كورونا.. حملة مكبرة لفض التجمعات بمنطقة باكوس بالإسكندرية 

شنّ حي شرق الإسكندرية حملة مكبرة على منطقة باكوس وجميع الشوارع المتفرعة منها، بقيادة أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، لفرض الانضباط وتوسعة الشوارع وفضّ تجمع المواطنين، وذلك للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

ووجه نائب محافظ الإسكندرية بالاستمرار في شن الحملات الانضباطية لمنع تكرار المخالفات، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، وكلف بالتحفظ على كافة أشكال الإشغالات وتوسعة الشوارع للمارة، وأيضًا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأكدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، أن حملة اليوم على منطقة باكوس ومتفرعاتها من شوارع؛ العشرين وسينما ليلى ومحطة السوق ومصطفى كامل، أسفرت عن رفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات من تخشيبات وسقايف وأكشاك، بالإضافة إلى فرض غرامات فورية على المخالفين لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى.