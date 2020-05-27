  الرئيس اليمني: لا خلاص لشعبنا إلا باستعادة أراضيه

قال الرئيس اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، إنه لا خلاص للشعب اليمني، إلا بتحرير كامل أراضيه من قوى الكهنوت، وبناء الدولة اليمنية الاتحادية العادلة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس هادي، أشاد خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم، برئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، بالبطولات التي يسطرها الجيش اليمني في مختلف جبهات الدفاع عن الجمهورية وبسالة التضحيات المقدمة للوطن.

وأكد رئيس الأركان، أن التضحيات والدماء تبذل من أجل تربة الوطن واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة ومؤسساتها وتحرير عاصمة اليمن ودحر الكهنوت المتمثل بمليشيا الحوثي، والدفاع عن الثورة والجمهورية.