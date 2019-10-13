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محمد الجندي: داعش جندت 99% من مقاتليها الأجانب عبر الإنترنت

محمد الجندي: داعش جندت 99% من مقاتليها الأجانب عبر الإنترنت

محافظ القدس: تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي تقود المنطقة لصراع ديني

محافظ القدس: تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي تقود المنطقة لصراع ديني

افتتاح مبهر لـ"الشارقة السينمائي" في دورته السابعة

افتتاح مبهر لـ"الشارقة السينمائي" في دورته السابعة

الرئيس التونسي المؤقت: بلادنا مقدمة على مرحلة صعبة تتطلب توافقا واسعا

الرئيس التونسي المؤقت: بلادنا مقدمة على مرحلة صعبة تتطلب توافقا واسعا

عاجل.. أهالي حلوان يحتشدون للمساعدة في إخماد حريق كنيسة مارجرجس

عاجل.. أهالي حلوان يحتشدون للمساعدة في إخماد حريق كنيسة مارجرجس

بعد فوزه بالرئاسة التونسية.. السيرة الذاتية لقيس سعيد

بعد فوزه بالرئاسة التونسية.. السيرة الذاتية لقيس سعيد

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احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قبل الساحل الشمالي.. مدن تعتمد على محطات تحلية المياه لسد احتياجاتها

قبل الساحل الشمالي.. مدن تعتمد على محطات تحلية المياه لسد احتياجاتها

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

سيرك "أم وليد" فى شوارع وسط البلد: "مش هتقدر تغمض عينيك"

سيرك "أم وليد" فى شوارع وسط البلد: "مش هتقدر تغمض عينيك"

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