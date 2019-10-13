أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمعالجة الأحداث في مدينة عدن ولملمة الصفوف صوب إنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية وتعزيز مؤسسات الدولة، مشيرا في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، إلى أنه وجه بوضع معالجات جذرية لضم كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد هادي، أن الشعب لن يتسامح تجاه المشاريع الساعية لتقويض الدولة، وإسقاط مؤسساتها، موضحا في الوقت ذاته أنه سوف يمضي الشعب اليمني في الكفاح حتى ينتزع سيادته، وتعود الدولة المعبرة عن الشعب، ممثلة بمؤسسات الشرعية، ودعا الرئيس اليمني، كل من غرر به للتمرد على الدولة ومؤسساتها وثوابتها الوطنية مراجعة أعمالهم الطائشة والعودة إلى جادة الصواب والتوقف عن السير في هذا النهج الدموي.