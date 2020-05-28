حملة نظافة بشوارع وسط الأقصر

تابع سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبو العزايم، أعمال حملة النظافة الشاملة بوسط الأقصر شارع كليوباترا وتفرعاته، وشارع المحطة وتفرعاته، وميدان أبو الحجاج، وشارع التليفزيون، وشارع يوسف حسن، وشارع أندراوس باشا، وشارع أحمد عرابي ومنطقة مساكن الدريسة، وطريق الكباش بالأقصر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شارك في الحملة كلا من المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات الهندسية بالمحافظة، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية بالأقصر، والمهندس حنا إبراهيم سكرتير مدينة الأقصر، ومسؤولى المتابعة الميدانية بديوان المحافظة.