حملة نظافة بشوارع وسط الأقصر

تابع سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبو العزايم، أعمال حملة النظافة الشاملة بوسط الأقصر شارع كليوباترا وتفرعاته، وشارع المحطة وتفرعاته، وميدان أبو الحجاج، وشارع التليفزيون، وشارع يوسف حسن، وشارع أندراوس باشا، وشارع أحمد عرابي ومنطقة مساكن الدريسة، وطريق الكباش بالأقصر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك في الحملة كلا من المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات الهندسية بالمحافظة، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية بالأقصر، والمهندس حنا إبراهيم سكرتير مدينة الأقصر، ومسؤولى المتابعة الميدانية بديوان المحافظة.