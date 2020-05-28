هوك: طهران عليها الاختيار بين الحوار مع واشنطن أو الانهيار الاقتصادي

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، إنه على طهران الاختيار بين الحوار مع واشنطن أو الانهيار الاقتصادي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، فجر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزدا من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق، أن واشنطن تنهي العمل بالاستثناءات الممنوحة لدول بموجب الاتفاق النووي الإيراني، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال بومبيو، إنه تم إنهاء الإعفاءات على المشاريع ذات الصلة بالاتفاق النووي في أجل 60 يوما

وأضاف المسؤول الأمريكي، انه على العلماء الإيرانيين أن يختاروا بين متابعة العمل السلمي خارج إطار التسليح النووي أو المخاطرة بالتعرض للعقوبات

وأوضح بومبيو، أنه تم فرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني.