الإذاعة التونسية تعتذر بعد بث تسجيل صوتي جنسي

اعتذرت الإذاعة الوطنية التونسية إلى مستمعيها، بعد بثها تسجيل صوتي جنسي، يوم الجمعة الماضي، أثناء استضافة فنانة تونسية.

وأصدرت الإذاعة بيانًا، عبر موقعها الرسمي، أكدت فيه أن التسجيل الصوتي تم تحميله من يوتيوب، ودام لمدة 8 ثواني، حيث أذيع خلال برنامج مباشر، بث على أمواج الإذاعة الوطنية، وإذاعة الشباب وإذاعة تونس الثقافية.

وأضاف البيان، أن إدارة إذاعة تونس الثقافية، بادرت بفتح تحقيق عاجل في الأمر، للبحث فى أسباب وخلفيات ما حصل.

واستكمل: "وفي انتظار استكمال التحقيق، ويهم الإذاعة التونسية، التعبيرعن أسفها بداية إلى جمهورها من المستمعين والاعتذار منهم".

واختتم البيان، بأن إدارة الإذاعة أوقفت منشط ومعد البرنامج المسؤول عن العمل بشكل احترازي، في انتظار الانتهاء من التحقيق.