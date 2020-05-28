البحوث الفلكية: الأرض على موعد مع خسوف للقمر 5 يونيو

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، إنّ مصر على موعد يوم الجمعة 5 يونيو المقبل، مع ثاني ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف في 2020.

وأوضح القاضي، أنّ القمر يشهد حالة من الخسوف من نوع شبه الظل، ولا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض "الظل"، لكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت "شبه الظل"، لذلك يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل.

وأكد القاضي، أنّ الخسوف لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة، ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية، والمناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا، عدا معظم الجزء الشمالي منها، وقارة آسيا عدا شمال وشرق روسيا، قارة أستراليا، قارة أفريقيا، شرق وجنوب أمريكا الجنوبية، غرب المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، القارة القطبية الجنوبية.

ولفت إلى أنّ مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته، تستغرق 3 ساعات و18 دقيقة تقريبا، على أن تكون بداية الخسوف في الساعة السابعة و46 دقيقة تقريبا، وتكون نهايته في الساعة الحادية عشرة و4 دقائق تقريبا، أما ذروته التي يحجب فيها ظل الأرض 57% تقريبا من منطقة شبه الظل، فيتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441هـ في الساعة التاسعة و25 دقيقة تقريبا بتوقيت القاهرة المحلي.

وأشار إلى أنّ فريق بحثي من الباحثين بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يرصد الظاهرة ويتم بثها أونلاين على صفحة المعهد، آخذا في الاعتبار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتفيد ظاهرة الخسوف القمري، في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية، إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجري، عندما يكون القمر بدرا، ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدارالشمس (البروج)، أو قريبا منها، إذ تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.