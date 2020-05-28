مصرع عامل سقط في بئر للصرف الصحي بسوهاج

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه في بئر للصرف الصحي بدائرة مركز جهينة بسوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول "وليد مخيمر - 41 عاما عامل"، ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة"، ادعاء سقوط داخل بئر صرف صحي .

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وتبين من المعاينة وبالفحص وسؤال والده "مخيمر.ا.ج" - 90 عاما بالمعاش، يقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيام نجله بتفريغ بئر الصرف الصحي المتواجد أمام منزلهم، اختل توازنه وسقط به مما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.