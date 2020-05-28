"الري" تحيل 280 محضر تعديات على المجاري المائية للنيابات العسكرية

واصلت وزارة الموارد المائية والري، اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد التعديات على المجاري المائية وعمل محاضر المخالفات وتمّ إحالتها إلى النيابات العسكرية.

ويتابع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على مدار الساعة، المجهودات المبذولة في ذات الشأن، حيث تلقى تقريراً عن إجمالي محاضر المخالفات التي تمّ تحريرها وإحالتها إلى النيابات العسكرية بدائرة الإدارات العامة للري التابعة لقطاع الري حتى أمس الأربعاء، وبلغت 280 محضرا، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ووفقًا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للري المختصة وبيانها كالتالي:

- محضران بدائرة الإدارة العامة لري أسوان.

- 14 محضرًا بدائرة الإدارة العامة لري سوهاج

- 5 محاضر بدائرة الإدارة العامة لري شرق قنا.

- 20 محضرًا بدائرة الإدارة العامة لري أسيوط.

- 31 محضرًا بدائرة الإدارة العامة لري غرب المنيا.

- 6 محاضر بدائرة الإدارة العامة لري القليوبية.

- 4 محاضر بدائرة الإدارة العامة لري الغربية.

- 18 محضرًا بدائرة الإدارة العامة لري غرب البحيرة.

- 7 محاضر بدائرة الإدارة العامة لري شرق الدقهلية.

- 173 محضرًا بدائرة الإدارة العامة لري دمياط.

ووجه وزير الري، جميع أجهزة الوزارة باستمرار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 مع المتابعة المستمرة والإفادة لتقرير يومي عن المخالفات التي يتمّ إحالتها للنيابة العسكرية.