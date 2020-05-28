عاجل.. إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

أعلنت محافظة الإسكندرية، إصابة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، رئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المحافظة، في بيان: "في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، وتبين إيجابيتها".

وتنوه محافظة الإسكندرية بأنه جرى حصر كافة المخالطين للحالة، وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة، لا سيما أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك .