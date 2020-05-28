تنفيذ 60% من خطة تطوير مستشفى الحميات لمواجهة كورونا في الوادي الجديد

انتهت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، من تنفيذ 60% من خطة تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر والحميات بمدينة الخارجة لتقديم الخدمة العلاجية لمرضى كورونا بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنَّه جرى توريد الأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة لمستشفى الصدر والحميات بمدينة الخارجة بداية الأسبوع المقبل، لتقديم الرعاية الطبية والخدمة العلاجية لمرضى كورونا، بدلًا من سفرهم لمستشفيات العزل والحجر الطبي في محافظات المنيا وأسيوط وقنا.

وأضاف "محروس"، أنَّه جرى البدء في تقديم خدمات العلاج للمصابين بمستشفيات الخارجة العام والداخلة العام والفرافرة المركزي لحين الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الحميات والصدر بمدينة الخارجة، بحيث يصبح إجمالي المستشفيات الطبية التي ستقدم خدمة علاج فيروس كورونا في الوادي الجديد هي 5 مستشفيات بدلا من 6 بعد إلغاء مستشفى بلاط المركزي من منظومة علاج كورونا بالتنسيق مع الوزارة في ظل قرب المسافة بينها وبين مستشفى الداخلة العام.

وأوضح أنَّه جرى تخصيص رقمين هما 2936467 و2929038 للإبلاغ حال شعور المواطن بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة، الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا لحين التأكّد من سلامتهم.

وكانت محافظة الوادي الجديد، سجّلت أمس الأربعاء، 53 إصابة منهم 31 حالة تعافي، إضافة إلى 8 وفيات، فيما كانت الحالات الإيجابية الجديدة التي جرى تسجيلها من المخالطين للمصابين، ولا توجد حالات لم يجر تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.