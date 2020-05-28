صور.. مصر تدعم أوغندا في إزالة الحشائش بالبحيرات الاستوائية

أرسلت الحكومة الأوغندية ممثلة في وزير الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك فينسيت باملانجاكي، خطاب شكر للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على الدعم الذي قدمته الحكومة المصرية للحكومة الأوغندية في مجال مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات الاستوائية.

وشهدت أوغندا ودول الهضبة الاستوائية خلال الستة أشهر الماضية تساقط موجة مرتفعة من الأمطار على بحيرة فيكتوريا مما ترتب عليه ارتفاع مناسيب بحيرة فيكتوريا إلى درجة غير مسبوقة، وأدى إلى تحرك جزر من الحشائش وورد النيل بمسطحات كبيرة تزيد عن 100 فدان باتجاه ميناء بورتابل وخزان أوين، ما تسبب في إغلاق محطة الكهرباء والاضطرار لفتح بوابات الخزان لتصريف المياه فقد تم الدفع بمعدات المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش لإزالة تلك الجزر من الحشائش وورد النيل، ما ساهم في حماية محطة توليد الكهرباء بخزان أوين وكذا ميناء بورتابل وتحسين المياه والوضع العام بالمدن والقرى المطلة على بحيرة فيكتوريا بين كمبالا وموكونو وأمام السد بأوغندا.

يذكر ان التعاون المصرى الاوغندى فى مجال المياه يعتبر نموذج للتعاون والشراكة بين الدولتين ووفقا لبرتوكول التعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية ويجري تنفيذ عدد (5) خزانات حصاد لمياه الأمطار بأوغندا لتوفير المياه ولخدمة المجتمع الأوغندي

وفي سياق متصل، قامت البعثة المصرية بأوغندا وبتوجيهات من الدكتور عبد العاطى وتحت إدارة الدكتور عادل الجندى مدير عام الادارة العامة لخزان أوين ورئيس بعثة الري المصرى بأوغندا بالانتهاء من صيانة وتأهيل وتطوير جميع الاستراحات التابعة لبعثة الري المصري بجنجا بأوغندا وعددها (6) استراحات عن طريق التشغيل الذاتي لترشيد الانفاق وتشمل كذلك سكيب حول (6) استراحات.

جدير بالذكر ان تلك الاستراحات لم يتم أي أعمال تجديد لها منذ خمسين عاما.