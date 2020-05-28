يعالج البشرة.. زراعة 12500 فدان بـ"الجو جوبا" في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، الانتهاء من أول موسم لحصاد الزراعات التحميلية على المحصول الرئيسي لأشجار الجوجوبا الزيتية والتي تنتج أغلى نوع من الزيوت التي تستخدم في مستحضرات التجميل وعلاج البشرة والجلد.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في زراعة 12500 فدان كمرحلة أولى بمركز باريس لإنتاج الزيوت الطبيعية زيت الجوجوبا المطلوب عالميا، وجرى زراعة 800 فدان من المشروع شملت أيضا زراعة 650 فدان محاصيل فول بلدي باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية في مصر ولب سوبر وعباد زيتي كمحاصيل تحميلية على المشروع.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يقع بنطاق مركز باريس ويضم نحو 12500 فدان بنظامين التمليك وحق الانتفاع بغرض التملك، حيث جرى حفر عدد من الآبار العميقة لتغطية احتياجات المحاصيل من مياه الري بالنظام الحديث المطور والطاقة الشمسية.

وأضاف: "جرى تمهيد وتجهيز الأرض واستصلاحها على أن تجري الزراعة بطريقة مرحلية، وتمت زراعة 800 فدان من أشجار الجوجوبا ومعها بالتوازي زراعة 650 فدان فول بلدي ومثلها لب سوبر في الموسم الصيفي من إجمالي المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع بواقع 12500 فدان لإنتاج بذور الجوجوبا على مياه الآبار لتصنيع مستحضرات التجميل وبدائل المبيدات الحيوية لإنتاج المحاصيل الطبيعية من زيوت الجوجوبا بدلا من استخدام المبيدات الكيميائية المسرطنة، وتركيب الطاقة الشمسية ومد شبكات الري".

وقال المهندس إسماعيل محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المختصة بتنفيذ المشروع، إن هذا المشروع هو أكبر مشروع لأشجار الجوجوبا الطبية في الوادي الجديد، والذى تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 750 مليون جنيه ويعتمد كليا على أشجار الجوجوبا الزيتية التي يدخل في العديد من صناعات مستحضرات التجميل لما يمثله من أهمية كبيرة لعلاج البشرة والشعر وبدائل المبيدات.

ولفت إلى أن أشجار الجوجوبا هو محصول صحراوي، يتحمل الحرارة وملوحة التربة العالية وأيضا المياه العالية الملوحة، لافتا إلى أنه يتحمل العيش في درجة من (-5 إلى 50) درجة مئوية، ويقاوم للأمراض والآفات وغير مستهلك للمياه.

وأضاف: "يجري تنفيذ المشروع بصورة منتظمة دون معوقات وذلك بدعم متكامل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد".

ولفت إلى، أن الشركة تنفذ المشروع وفقا للخطة الزمنية المقرر انتهائها في عام 2023، بزراعة كامل المساحة.

وأردف: "القيمة الاقتصادية لجوجوبا عالية جدا حيث تحتوي بذوره على (40%-60%) من وزنها زيتا نقيا ويدخل في العديد من الصناعات الدوائية المهمة لما تشمله من مواصفات عالمية فريدة للعناية بالجسم والبشرة والشعر، وأصبح عنصرًا مشتركا في مكونات المنتجات الصحية والعناية بالجمال ويتشابه زيت الجوجوبا مع زيت حوت العنبر، ويتم بيعه بأسعار مرتفعة نظرا لأهميته الطبية".